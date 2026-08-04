Angela Martini tregon se i grabitën shtëpinë në Los Angeles - publikon pamjet
Modelja shqiptare, Angela Martini, e cila jeton dhe vepron në Los Angeles, ka bërë të ditur se ka qenë viktimë e një grabitjeje në shtëpinë e saj.
Përmes disa postimeve në Instagram, Martini zbuloi se hajnat hynë në shtëpinë e saj dhe i vodhën çantat, ndërsa ndau edhe pamje nga kamerat e sigurisë që tregojnë momentet kur autorët lëvizin brenda dhe jashtë pronës.
“Unë, 24 orë pasi shtëpia ime në Los Angeles u grabit dhe çantat m’u vodhën”, shkroi ajo në një nga postimet.
Foto: Instagram
Në një tjetër postim, modelja ndau një mesazh ku shprehej se kriminaliteti përhapet kur komunitetet ndalojnë së kushtuari vëmendje, duke lënë të kuptohet shqetësimin e saj për sigurinë në lagjen ku jeton.
Ajo publikoi gjithashtu pamje të personit të maskuar që dyshohet se hyri në shtëpi, duke shkruar: “Pas çdo maske fshihet djali i dikujt.
Foto: Instagram
Gjashtë ditë më vonë, e njëjta lagje. Një tjetër grabitje".
Deri më tani, Martini nuk ka bërë të ditur vlerën e sendeve të vjedhura apo nëse autorët janë identifikuar nga policia. E njëjta jeton prej shumë vitesh me partnerin e saj, Dragos Savulescu. /Telegrafi/
Foto: Instagram