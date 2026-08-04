Emily Ratajkowski ndan momente nga pushimet në Greqi, rikthehet në qendër të vëmendjes
Emily Ratajkowski ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve të saj, pasi publikoi një seri fotografish nga pushimet e saj verore në Greqi.
Modelja dhe aktorja 35-vjeçare ndau pamje nga ditët e saj pranë detit, duke treguar momente relaksi dhe një atmosferë të qetë larg angazhimeve të përditshme.
Në mesin e fotografive ishte edhe një pozë artistike e realizuar pranë ujit, ndërsa Emily shfaqej me flokë të lagur dhe një pamje natyrale, shkruan DailyMail.
Ajo publikoi gjithashtu imazhe të tjera nga udhëtimi, ku tregonte stilin e saj karakteristik veror dhe jetën e saj larg kamerave.
Ky udhëtim vjen në një periudhë kur Ratajkowski është rikthyer në qendër të diskutimeve edhe për projektet e saj të reja.
Pas suksesit të librit të saj të parë me ese “My Body”, ajo ka siguruar një marrëveshje të re botimi për një tjetër përmbledhje shkrimesh, ku pritet të trajtojë tema personale dhe përvojat e saj pas divorcit.
Modelja u nda nga bashkëshorti i saj Sebastian Bear-McClard në vitin 2022 dhe që prej asaj kohe ka folur hapur për ndryshimet në jetën e saj, për mëmësinë dhe për mënyrën se si ka rindërtuar identitetin e saj personal dhe profesional.
Me një karrierë të suksesshme në modë, televizion dhe letërsi, Emily vazhdon të jetë një nga figurat më të komentuara, ndërsa përgatitet për kapituj të rinj në jetën dhe karrierën e saj. /Telegrafi/