Vokalisti i grupit “Culture Club” zbuloi se shkroi pesë albume me ndihmën e inteligjencës artificiale
Kantautori britanik dhe vokalisti i grupit kult "Culture Club", Boy George (64), ka zbuluar se shpesh përdor inteligjencën artificiale në procesin e tij krijues, e cila, siç thotë ai, e ndihmon të bëhet një kompozitor më i mirë.
Me ndihmën e kësaj teknologjie, thekson ai, ai ka punuar tashmë në disa albume.
"Kam shkruar pesë albume me ndihmën e inteligjencës artificiale. Është fantastike dhe nuk ka asgjë për t'u frikësuar. Gjithmonë them - nëse një robot mund të të zëvendësojë, atëherë nuk je përpjekur mjaftueshëm. Sigurisht që më vjen keq për njerëzit që po humbasin vendet e tyre të punës, por inteligjenca artificiale sjell edhe shumë gjëra pozitive", tha Boy George në podcastin "Happy Place" të Fearne Cotton.
Gjatë turneut me "Culture Club" në shkurt, Boy George theksoi se inteligjenca artificiale i mundëson atij të punojë më në mënyrë të pavarur.
"Kam biseda fantastike me ChatGPT. I them atij: 'Ky varg nuk është i mirë, kjo nuk është ajo që do të thoja unë'. Ti mund ta drejtosh dhe ta kontrollosh", shpjegoi ai.
Ai shtoi se nuk është prekur nga kritikat: "Menaxheri im më tha mbrëmë, 'E di që po flet me dikë në Kinë', dhe unë i thashë se nuk jam i interesuar. Është e rëndësishme që artistët si unë të mos pengohen të bëjnë gjërat në mënyrën e vjetër. Unë jam përpara kohës sime."
Liza Minnelli ka një qëndrim të ngjashëm, duke mbrojtur së fundmi përdorimin e inteligjencës artificiale në krijimin e këngës EDM "Kids Wait Till You Hear This".
"Ne përdorëm inteligjencën artificiale vetëm për aranzhime, jo vokale. Disa troll as nuk i verifikuan faktet me mua ose partnerët e mi", shkroi ajo në Facebook, duke shtuar: "Të gjitha vokalet janë të miat!".
Megjithatë, ka edhe artistë që paralajmërojnë për aspektet problematike të teknologjisë së inteligjencës artificiale. Këngëtarja SZA i tha revistës iD se ndihet sikur është "në luftë me inteligjencën artificiale".
"IA ndikon në mënyrë disproporcionale te muzikantët me ngjyrë. Pse po dëgjoj versione të këngëve të Olivia Dean me anë të IA-së kur ajo sapo ka dalë? As nuk ka transmetime të mjaftueshme. Gjithashtu, mënyra se si IA imiton muzikën e artistëve me ngjyrë tingëllon e çuditshme dhe stereotipike, gjë që është fyese", tha ajo. /Telegrafi/