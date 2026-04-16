Victoria Beckham përmend indirekt djalin e saj, Brooklyn: E tëra çfarë kemi provuar ndonjëherë është të mbrojmë fëmijët tanë
Në një intervistë për Wall Street Journal, Victoria Beckham foli për rritjen e fëmijëve të saj dhe në mënyrë indirekte përmendi djalin e saj Brooklyn, me të cilin ajo dhe bashkëshorti i saj David nuk kanë marrëdhënie të mira.
Beckham deklaroi se ajo dhe bashkëshorti i saj gjithmonë përpiqeshin t'i mbronin dhe t'i donin fëmijët e tyre.
"Mendoj se gjithmonë i kemi dashur shumë fëmijët tanë. Gjithmonë jemi përpjekur të jemi prindërit më të mirë që mund të jemi. Kemi qenë në sy të publikut për më shumë se 30 vjet dhe e tëra çfarë kemi provuar të bëjmë është t'i mbrojmë dhe t'i duam fëmijët. Kjo është e gjitha që dua të them për këtë", tha ajo.
Ju kujtojmë se Brooklyn filloi të distancohej nga familja e tij pasi u martua me modelen Nicola Peltz në vitin 2022. Në janar të këtij viti, ai i ndërpreu plotësisht lidhjet me familjen e tij.
"Nuk dua të pajtohem me familjen time. Për herë të parë në jetën time, po mbroj veten. Gjatë gjithë jetës sime, prindërit e mi kanë kontrolluar narrativat në media për familjen tonë. Kohët e fundit, pashë se çfarë janë të gatshëm të bëjnë për të përhapur shumë gënjeshtra në media, kryesisht në dëm të njerëzve të pafajshëm, me qëllim që të shpëtojnë veten", tha Brooklyn në një postim në Instagram.
Brooklyn deklaroi gjithashtu se e vërteta del gjithmonë në shesh dhe akuzoi prindërit e tij se po përpiqeshin të shkatërronin marrëdhënien e tij me Nicola Peltz. /Telegrafi/