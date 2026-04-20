Veprimi i çuditshëm i Katy Perry-t në Romë, në vend të monedhës ajo zhyti një kartë bankare në fontanën e Trevit
Këngëtarja amerikane Katy Perry vendosi të kërkonte lumturinë në një mënyrë të pazakontë gjatë vizitës së saj në Romë.
Në një video të postuar në Instagram të dielën, këngëtarja u filmua duke zhytur kartën e saj të kreditit në shatërvanin e famshëm Trevi në vend të një monedhe.
Videoja fillon me Perry-n duke qëndruar para një shatërvani me një bluzë me kapuç gri dhe duke kënduar "dikush më jep një qindarkë".
"Ekipi, ju thashë 'Ruajeni si Draft' se nuk merrem me kusurin, por kohët e fundit kam hedhur shumë monedha përreth", vazhdoi ajo, duke iu referuar një vargu nga kënga e saj. Këngëtarja shtoi se ndjeu nevojën të hidhte diçka në shatërvan "për fat të mirë".
Meqenëse nuk kishte monedha, e zhyti kartën e kreditit në ujë për një moment, por e kapi shpejt para se të mund të largohej.
Në postim, ajo ndau edhe një sërë fotosh nga udhëtimi, dhe në përshkrim shkroi një lojë fjalësh "Thjesht 'bredh' përreth".
Shatërvani i Trevit, i përfunduar në vitin 1762, është një nga monumentet më të vizituara romake, dhe besohet se hedhja e një monedhe në të sjell fat të mirë.