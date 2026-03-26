Velinat hyjnë në shtëpi dhe kërcejnë pranë Rogertit dhe Selin me këngën e famshme të krijuar në Big Brother
Sfida e mosreagimeve ka nisur të mërkurën në Big Brother VIP Albania 5 dhe do të zgjasë deri në spektaklin e ardhshëm.
Gjatë ditës në shtëpi ka hyrë Seno Fishta e më pas edhe Kristi Lamaj nga muri i oborrit.
Pati gjithashtu edhe disa lajme që u shfaqën në ekran, që në një formë kanë lënë të befasuar konkurrentët.
Veç kësaj së fundmi në shtëpi kanë hyrë edhe velinat e "Fiks Fare" duke kërcyer pranë banorëve.
Në sfond është lëshuar një këngë që u bë virale në këtë edicion që lidhet me banoren Selin Bollati.
Rogerti është parë në disa momente duke qeshur, meqë kishte interpretuar vargjet e asaj kënge.
Sidoqoftë, pati momente mjaft interesante nga konkurrentët, ku në të shumtën e kohës nuk kanë reaguar. /Telegrafi/
