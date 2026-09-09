Tri klubet e njohura angleze synojnë transferimin e Carvajalit
Dani Carvajal i është ofruar Liverpoolit dhe Manchester Cityt, ndërsa është kontaktuar edhe Fulhami për të shqyrtuar mundësinë e transferimit të tij, raportojnë TEAMtalk dhe ElDesmarque.
Mbrojtësi i djathtë 34-vjeçar aktualisht është lojtar i lirë, pasi kontrata e tij me Real Madridin skadoi më 30 qershor.
Megjithatë, largimi nga Madridi nuk nënkupton fundin e karrierës, pasi spanjolli synon të gjejë një klub të ri ku mund të vazhdojë të luajë.
Liverpooli po shqyrton mundësi për të rritur konkurrencën në krahun e djathtë të mbrojtjes. Sipas raportimeve, paraqitjet e Jeremie Frimpong nuk e kanë bindur plotësisht klubin anglez dhe përvoja e Carvajalit mund të jetë e vlefshme, megjithëse gjithçka do të varej nga gjendja e tij fizike.
Manchester City shihet si një tjetër destinacion i mundshëm për veteranin spanjoll.
Në listë është edhe Fulhami, i drejtuar nga Alvaro Arbeloa, por kjo alternativë ka një komplikim shtesë. Marrëdhënia mes Carvajalit dhe trajnerit raportohet se ishte përkeqësuar gjatë periudhës së tyre të përbashkët në Madrid.
Për momentin, nuk ka marrëveshje me asnjërin prej tre klubeve dhe asnjë njoftim zyrtar për të ardhmen e mbrojtësit spanjoll.
Carvajal, i cili ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës te Real Madridi dhe ka fituar trofe të shumtë me klubin madrilen, tani po kërkon një tjetër aventurë përpara se të vendosë për kapitullin e radhës të karrierës./Telegrafi/