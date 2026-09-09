Doli pozitiv në kokainë, ylli australian përballet me pezullim
Reprezentuesi australian, Cristian Volpato, 22 vjeç, është gjobitur me 722 dollarë australianë dhe i është pezulluar patenta e drejtimit për shpejtësi tej normave të lejuara dhe për rezultatin pozitiv për kokainë, pasi u ndalua nga policia lokale në Sydney në fund të korrikut. Mesfushori i ri mund të jetë në telashe më të mëdha pasi përballet me një pezullim.
Volpato u ndalua dy herë nga policia atë natë. Herën e parë për drejtim mjeti me 109 kilometra në orë në një zonë me shpejtësi 60 km/orë. Më pas ai iu nënshtrua një testi të alkoolit, i cili rezultoi negativ, por dy orë më vonë u ndalua përsëri për shpejtësi. Më pas iu nënshtrua testit për drogë, i cili rezultoi pozitiv për kokainë.
Mesfushori më vonë tha se nuk kishte konsumuar kokainë me vetëdije. Federata e Futbollit e Australisë tani duhet të vendosë nëse Volpatos do t'i lejohet të luajë për ekipin kombëtar në Kampionatin Aziatik, i cili është planifikuar për në janar.
Lojtari i ri i Sassuolos, Volpato, lindi në Australi, por u transferua në Itali, atdheun e gjyshit të tij, si i mitur, dhe ishte anëtar i ekipit kombëtar italian në kategoritë e moshave më të reja.
Më herët këtë vit, ai vendosi që do të luante ende për Australinë në garën e të rriturve dhe ishte pjesë e ekipit kombëtar në Kampionatin Botëror të këtij viti në Amerikën e Veriut, ku luajti në tre ndeshje. /Telegrafi/