Thierry Henry: Me Rodrin, Barca ka gjetur një Busquets të ri
Legjenda franceze dhe komentatori i CBS Sports, Thierry Henry, iu përgjigj pyetjes së vështirë të Jamie Carragher nëse mesfushori i ri i Barcelonës, Rodri, është më i mirë se legjenda e klubit, Sergio Busquets.
Prania e 30-vjeçarit është tashmë e dukshme te Barcelona, veçanërisht në fitoren kundër Valencias.
Qetësia në posedim të topit, qëndrueshmëria mbrojtëse dhe pasimet e fituesit të Kupës së Botës 2026 e ngrenë skuadrën e Hansi Flick në një nivel tjetër.
Paraqitjet e tij kanë bërë që Rodri të krahasohet tashmë me legjendën e klubit, Busquets, dhe njësoj mendon edhe Henry.
Rodri or Busquets? 🗳️
Thierry Henry compares the two defensive midfielders 👀 pic.twitter.com/OTSx4Xz87z
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 8, 2026
“Isha gati të thosha se kjo është një pyetje e shkëlqyer”, u përgjigj fillimisht ish-ylli i Barcelonës.
“Nuk do ta kisha menduar kurrë se do të shihja një Busquets tjetër. Por sot, me Rodrin, Barca ka gjetur një Busquets të ri”.
“Po, Busquets nuk e fitoi kurrë Topin e Artë, por me Rodrin - kur është në formë - skuadra është ndryshe”, përfundoi Henry. /Telegrafi/