Tri blerjet ‘big’ që synon Atletico Madridi me paratë e Alvarezit
Atletico Madridi ka vendosur të ndryshojë rrënjësisht rrjedhën e historisë së saj në këtë afat kalimtar veror dhe po planifikon një revolucion të paparë të strukturuar rreth mbërritjes së tre lojtarëve: Cristian Romero, Lautaro Martinez dhe Kang-In Lee.
Drejtuesit sportiv tashmë janë dorëzuar plotësisht nga Julian Alvarez, i cili kërkoi zyrtarisht të largohej nga klubi, dhe është i bindur se do të mbledhë një shumë astronomike që do të tejkalojë 150 milionë eurot e fiksuara për shitjen e tij, duke pasur parasysh interesin nga gjigantë si Barcelona, Real Madrid, Arsenal dhe PSG.
Me zyrat në Metropolitano që po fërkojnë duart së bashku në pritje të injektimit të parave që do të vijë këtë qershor 2026, udhëheqësit e Atletico Madridit do t'i përdorin këto para, plus shitjet strategjike që tashmë janë planifikuar për norvegjezin Alexander Sorloth dhe mesfushorin argjentinas Thiago Almada, për të financuar ardhjen e këtyre tre lojtarëve të nivelit yjor.
Plani i hartuar nga menaxhmenti i Atletico Madrid ka një objektiv të vetëm, të qartë dhe jashtëzakonisht ambicioz: ta rrisë skuadrën në nivele galaktike në mënyrë që të bëhet drejtpërdrejt kandidati kryesor për të fituar titullin e La Ligas.
Kështu, sekretariati teknik ka hartuar tashmë ofertat zyrtare për të përfshirë njëkohësisht një mbrojtës qendror me hierarki absolute, një sulmues vdekjeprurës në zonë që do të trashëgojë përgjegjësinë e shënimit të golave dhe një gjenerator loje që bën diferencën në fazën e tretë të fushës, i aftë të marrë përsipër barrën krijuese të skemës së Diego Pablo Simeones.
Shtylla e parë kryesore mbi të cilën do të ndërtohet struktura e re mbrojtëse e ekipit bardhekuq është Cuti Romero.
Komiteti teknik i Atleticos po përgatit një ofertë fillestare të konsiderueshme prej 60 milionë eurosh për të bindur Tottenham Hotspur të finalizojë transferimin e përhershëm të reprezentuesit argjentinas.
Deklarata e dytë e madhe e qëllimit këtë verë i drejtohet drejtpërdrejt ekipit sulmues, ku objektivi kryesor i trajnerit për rolin e qendërsulmuesit është Lautaro.
Klubi nga Madridi do të investojë shumë në paratë e grumbulluara nga shitjet e Sorloth dhe Almada për të provuar të bindë Interin, një fuqi të Serie A që nuk do ta bëjë të lehtë të largohet kapiteni i tyre, i cili është nën kontratë deri në verën e vitit 2029.
Nëse hasin ndonjë pengesë të pakapërcyeshme në Itali, stafi teknik i Atleticos ka një listë alternativash të klasit të lartë që përfshin nigerianin Victor Osimhen të Galatasaray, holandezin Brian Brobbey të Sunderland dhe sulmuesin portugez Gonçalo Ramos të PSG.
Së fundmi, lojtari i tretë në këtë skuadër ambicioze është Kang-In Lee, mesfushori sulmues i aftë nga klubi parisien, i cili është zgjedhja kryesore për të marrë përsipër detyrat krijuese në qendër të fushës.
Lojtari 25-vjeçar aziatik zotëron aftësitë ideale të driblimit dhe pasimit përfundimtar për të mbushur boshllëkun e lënë nga ylli francez, Antoine Griezmann duke e bërë atë partnerin perfekt për sulmuesit. /Telegrafi/