Tre objektivat e mëdha të transferimeve të Arsenalit për verën
Afati kalimtar i transferimeve të verës po duket si një pikë kthese për projektin e Arsenalit, ku bordi drejtues tashmë ka hartuar një plan kryesor rekrutimi.
Nën mbikëqyrjen e Andrea Bertës, skuadra londineze kërkon të forcojë tre fusha kritike të skemës së saj taktike: mbrojtësit e krahut, mesfushën dhe krahun e majtë të sulmit.
Për këtë qëllim, sekretariati teknik i ka vënë sytë nga profile specifike që sjellin freski dhe cilësi, duke nxjerrë në pah figura të tilla si Tino Livramento, Marc Casado dhe Khvicha Kvaratskhelia.
Qëllimi është i qartë: të ndërtohet një skuadër e aftë të ruajë një ritëm konkurrues gjatë gjithë sezonit dhe të reagojë me zgjuarsi ndaj çdo mundësie të papritur në treg.
Arteta e di ku duhet të përforcohet ekipi i tij
Objektivi i parë për mbrojtjen është Tino Livramento, talenti 23-vjeçar i Newcastle United, shkathtësia e të cilit është aseti i tij më i madh në fushë.
Livramento mund të luajë rehat në të dyja krahët e mbrojtjes, duke i ofruar Mikel Artetas një mundësi ideale strategjike për të rrotulluar titullarët e tij të rregullt.
Arsenali e kupton që mesfusha është zemra e lojës së tyre dhe për këtë arsye kërkon lojtarë që mund të sigurojnë qarkullim të vazhdueshëm dhe të rrjedhshëm të topit.
Në këtë kontekst, Marc Casado del si opsioni i preferuar për t'i shtuar thellësi stolit dhe për të ngritur nivelin.
Arsenali nuk do të kursejë asnjë përpjekje për të sjellë një yll global për ta forcuar më tej sulmin e tyre si një nga më të fuqishmit.
Emri që i bën tifozët nga ‘Emirates’ të flasin është Khvicha Kvaratskhelia, sulmuesi i talentuar gjeorgjian që aktualisht luan për Paris Saint-Germain.
Klubi londinez beson se kreativiteti dhe aftësia e tij për të çekuilibruar mbrojtjen e justifikojnë plotësisht një shpenzim kaq të konsiderueshëm financiar në korrik.
Anësori 25-vjeçar do të ofronte shkëndijën e shkëlqimit të nevojshëm për të zhbllokuar mbrojtje të forta dhe për të rritur rekordin e golave të ekipit në ndeshje të mëdha.
Së bashku me mbërritjen e Kvaratskhelia, stafi i trajnerëve shpreson të kompletojë një skuadër të ekuilibruar që nuk mbështetet vetëm në talentin individual për të arritur rezultatet e dëshiruara. /Telegrafi/