Gara për Kuvendin, kush po prin në PDK?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka përfunduar numërimi i mbi 50 për qind të votave për kandidatët për deputetë në zgjedhjet parlamentare, ndërsa procesi po vazhdon në qendrat komunale të numërimit në të gjithë vendin.
Sipas të dhënave të deritanishme, janë numëruar 1.260 nga gjithsej 2.498 vendvotime.
Në bazë të rezultateve preliminare, Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të jetë ndër subjektet kryesore në garë, ndërsa renditja e kandidatëve brenda partisë tregon një garë të konsoliduar për votat preferenciale.
Në krye të listës së PDK-së prin kandidati për kryeministër, Bedri Hamza, me 59.421 vota.
Pas tij renditet Përparim Gruda me 37.255 vota, ndërsa i treti është Arian Tahiri me 32.438 vota.
Në mesin e kandidatëve më të votuar të PDK-së janë edhe:
Uran Ismaili – 29.165 vota
Sala Jashari – 20.334 vota
Vlora Çitaku – 20.212 vota
Ganimete Musliu – 15.701 vota
Arben Mustafa – 14.154 vota
Mergim Lushtaku – 13.812 vota
Enver Hoxhaj – 13.671 vota
Procesi i numërimit po vazhdon, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të japin pasqyrën e plotë të përbërjes së ardhshme të Kuvendit të Kosovës dhe shpërndarjes së mandateve brenda subjekteve politike.