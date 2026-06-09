Man Utd tenton me të gjitha forcat për yllin e Ligës Premier, ofron 60 milionë euro
Manchester United dëshiron të transferojë Cristian Romeron për ta forcuar repartin defensiv para sezonit të ardhshëm dhe për t’u pozicionuar si pretendent serioz për fitimin e Ligës Premier. “Djajtë e Kuq” po përgatisin një ofertë fillestare prej 60 milionë eurosh për mbrojtësin argjentinas.
Drejtuesit e klubit në “Old Trafford” po planifikojnë me kujdes sezonin e ardhshëm, me synimin e qartë për të sjellë më shumë lidership, përvojë dhe mentalitet fitues në mbrojtje.
Klubi e konsideron thelbësore ngritjen e cilësisë së repartit defensiv dhe synon të veprojë shpejt në tregun e transferimeve. Me mbështetje të fortë financiare nga pronarët, Manchester United po përgatit një paketë të fuqishme ekonomike për të thyer rezistencën e rivalëve në javët e ardhshme të qershorit.
Drejtuesit e klubit anglez e kanë të qartë objektivin kryesor për këtë fazë të re: Cristian Romero.
Mbrojtësi 28-vjeçar nga Kordoba ka larguar çdo dyshim rreth gjendjes së gjurit të tij të djathtë, pasi u paraqit në nivel të lartë në ndeshjen miqësore kundër Hondurasit.
Rikthimi i tij i suksesshëm në fushë me kombëtaren e drejtuar nga Lionel Scaloni ka konfirmuar se ai ndodhet në formë optimale fizike, gjë që ka rritur edhe më shumë interesimin e Manchester Unitedit për shërbimet e tij.
Sipas raportimeve, drejtuesit e klubit planifikojnë të paraqesin së shpejti një ofertë zyrtare prej 60 milionë eurosh, shumë që përputhet me klauzolën e lirimit të vendosur nga klubi londinez ku aktivizohet aktualisht Romero./Telegrafi/