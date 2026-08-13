Tre klube gjigante interesohen për Fernandes, Man Utd ende pa marrëveshje për kontratën e re
Juventusi, Milani dhe Galatasaray kanë shfaqur interesim për kapitenin e Manchester United, Bruno Fernandes, teksa klubi anglez ende nuk ka arritur marrëveshje me mesfushorin për një kontratë të re.
Reprezentuesi portugez ka një klauzolë lirimi prej 57 milionë eurove, e cila mund të aktivizohet nga klubet jashtë Anglisë.
Kjo situatë mund t’i hapë rrugë një largimi të mundshëm gjatë afatit kalimtar të verës.
Kontrata aktuale e Fernandesit ka hyrë në vitin e fundit, ndonëse Manchester United ka opsionin për ta zgjatur atë edhe për një sezon.
Megjithatë, deri më tani nuk ka marrëveshje për një kontratë të re afatgjatë.
Pavarësisht interesimit nga klubet e tjera, dëshira e Fernandesit besohet të jetë vazhdimi i qëndrimit në Old Trafford, madje potencialisht deri në fund të karrierës së tij.
Portugezi ka deklaruar më herët se synon të fitojë trofe të rëndësishëm me Manchester United.
Megjithatë, situata kontraktuale mund të komplikohet për shkak të përpjekjeve të klubit për të kontrolluar faturën e pagave.
Fernandes mund të përdorë rëndësinë dhe kontributin e tij për ekipin si argument për të kërkuar një pagë të konsiderueshme në kontratën e re.
Në të njëjtën kohë, Manchester United duhet të marrë në konsideratë edhe ofertat e mundshme për kapitenin e tij.
Trajneri Michael Carrick, nga ana tjetër, vështirë se do të dëshironte të humbiste një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës. /Telegrafi/