Man City pritet të kërkojë të ulë çmimin e kërkuar nga Chelsea për Enzo Fernandez
Manchester City mbetet i interesuar të nënshkruajë mesfushorin e Chelseat, Enzo Fernandez, por një tarifë e mundshme prej 120 milionë funtesh (140 milionë eurosh) mund të jetë një pengesë e madhe.
Chelsea thuhet se ka vendosur një çmim prej 140 milionë eurosh dhe dëshiron një vendim deri të premten në orën 17:00, pas së cilës ata nuk do ta konsiderojnë shitjen e Fernandez te City.
City është i vendosur ta mbështesë trajnerin e tyre me transferime të mëdha këtë verë dhe e ka identifikuar Fernandezin si një nga objektivat e tyre kryesorë.
Megjithatë, sipas The Athletic, një paketë e përgjithshme prej 140 milionë eurosh konsiderohet shumë e lartë dhe City pritet të shqyrtojë nëse Chelsea mund të bindet të ulë kërkesat e saj.
Të dy klubet janë në kontakt mbi transferimin e mundshëm, me Cityn që po përpiqet gjithashtu të përcaktojë nëse qëndrimi publik i Chelseat është po aq i fortë prapa skenave.
Klube të tjera të Ligës së Kampionëve besohet se janë gjithashtu të interesuara për Fernandez, megjithëse relativisht pak ekipe mund të përballojnë një tarifë të kësaj shume. 25-vjeçari nuk ka deklaruar publikisht se dëshiron të largohet nga Chelsea.
Fernandez mbetet objektivi i parë i Cityt në mesfushë. Nëse një marrëveshje rezulton e pamundur, skuadra e Enzo Marescas do të duhet të marrë në konsideratë opsione alternative. /Telegrafi/