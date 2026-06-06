Tre emrat e njohur që Juventusi po i konsideron për portën – mes tyre edhe De Gea
Juventusi e ka rikthyer vëmendjen te David De Gea dhe Guglielmo Vicario pasi përpjekja për të arritur te portieri i Liverpoolit, Alisson, është bllokuar. Ndërkohë, bardhezinjtë kanë bërë edhe kontakte paraprake për kapitenin e Milanit, Mike Maignan, teksa synojnë ta riformatojnë repartin e portës gjatë kësaj vere.
Sipas Corriere dello Sport, Vicario është vendosur sërish fuqishëm në radarët e Juventusit, pas pamundësisë për Alissonin dhe komplikimeve që shoqërojnë një lëvizje të mundshme për portierin e Aston Villas, Emiliano Martinez.
Raportohet se bisedimet me Tottenhamin për reprezentuesin italian kanë përfshirë edhe diskutime rreth mbrojtësit të majtë Destiny Udogie, si një zgjidhje e mundshme për krahun. Kjo pozitë mund të lirohet nëse Cambiaso e finalizon largimin e pritur nga klubi.
Ndërkohë, De Gea mbetet gjithashtu në skenë, sipas FirenzeViola, me Juven që vazhdon interesimin për spanjollin, pavarësisht numrit të madh të opsioneve që po shqyrtohen.
Sezoni i vështirë i Michele Di Gregorio e ka bërë prioritet një ndryshim të plotë në këtë repart, ndaj klubi po e shtrin kërkimin në shumë drejtime.
Zhvillimi më befasues lidhet me Maignan.
Sipas Gazzetta dello Sport, Juventusi ka bërë një pyetje eksploruese për kapitenin e Milanit, të cilit i është bërë e paqartë e ardhmja afatgjatë në klub.
Kjo vjen sidomos pas largimit të Iglit Tare dhe Massimiliano Allegrit, dy figurave që thuhet se e kishin bindur Maignan të nënshkruante zgjatje kontrate deri në vitin 2031./Telegrafi/