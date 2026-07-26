Klubi turk synon Milot Rashicën, dërgon ofertë te Besiktasi për huazimin e tij
Çaykur Rizespor ka bërë lëvizjen e parë për transferimin e Milot Rashicës, duke i dërguar një ofertë zyrtare Besiktasit për huazimin e sulmuesit kosovar.
Sipas raportimeve nga mediat turke, drejtuesit e Rizesporit e kanë vendosur Rashicën në krye të listës së dëshirave për këtë merkato dhe e konsiderojnë atë si objektivin kryesor për të përforcuar repartin ofensiv.
Tashmë klubi pret përgjigjen e Besiktasit, i cili do të vendosë nëse do ta lejojë largimin e 30-vjeçarit në formë huazimi.
Forma dhe përvoja e Rashicës në futbollin turk e kanë bërë atë objektivin numër një të Rizesporit, që synon të rrisë cilësinë në fazën sulmuese për sezonin e ri.
Megjithatë, drejtuesit e klubit kanë përgatitur edhe një plan rezervë në rast se nuk arrijnë marrëveshje me Beşiktaşin.
Sipas mediumit turk Takagazete, alternativa e parë është rikthimi i Jesurun Rak-Sakyi, i cili luajti sezonin e kaluar te Rizespori si i huazuar nga Crystal Palace FC.
Milot Rashica është pjesë e Besiktasit dhe ka kontratë me klubin nga Stambolli deri në verën e vitit 2027.
Në anën tjetër, pjesë e Rizesporit është edhe mesfushori i Kombëtares së Shqipërisë, Qazim Laçi. /Telegrafi/