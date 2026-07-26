Zjarr në mbetjet e korrjeve në Lipjan, ndërhyjnë zjarrëfikësit
Flakët kanë përfshirë disa hapësira me mbetje pas korrje-shirjeve në rajonin e Lipjanit.
Kjo ka ngritur shqetësim te banorët e fshatit Gushtolicë, pasi flakët janë afruar pranë disa shtëpive.
Ekipet e zjarrfikësve kanë dalë menjëherë në terren për të intervenuar dhe për të vënë situatën nën kontroll.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë se zjarri ishte afruar në afërsi të zonave të banuara.
Zëvendëskomandanti i Brigadës Profesionale të Zjarrfikësve në Prishtinë, Abdusamed Shkodra, ka bërë të ditur për Klanin se ekipet e zjarrfikësve nga Prishtina janë duke asistuar njësitë e rajonit të Lipjanit në përballimin e zjarrit.
Sipas tij, aktualisht nuk ka rrezik për përhapje të mëtejshme të zjarrit.
“Janë djegur mbetjet e grunajave. Kemi një ekip të zjarrfikësve që po asiston rajonin e Lipjanit. Ekipet janë në vendin e ngjarjes, por nuk ka diçka që paraqet rrezik”, ka deklaruar Shkodra.
Zjarrfikësit vazhdojnë të jenë në terren për të monitoruar situatën dhe për të parandaluar riaktivizimin e vatrave të zjarrit./Telegrafi.