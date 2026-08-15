Shpërthen gypi i ujësjellësit, ndërpritet furnizimi me ujë në Gadime dhe rrethinë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se sot ka shpërthyer një gyp me diametër 315 milimetra, i cili furnizon rezervarin e ujit në Gadime.
Si pasojë e dëmtimit, Gadimja dhe zonat përreth do të mbesin pa furnizim me ujë deri në sanimin e defektit.
Sipas KRU “Prishtina”, ndërprerja prek të gjitha zonat që furnizohen nga ky rezervar.
Ekipet janë duke punuar për sanimin e gypit, ndërsa furnizimi me ujë pritet të rikthehet pas përfundimit të punimeve.
KRU “Prishtina” ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe durimin deri në përfundimin e intervenimit.
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