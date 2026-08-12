Gadimja synon të bëhet komunë, mblidhen afro 2000 nënshkrime
Banorët e fshatit Gadime të Lipjanit po organizojnë një peticion për të bërë këtë fshat komunë të veçantë nga Komuna e Lipjanit.
Sipas iniciatorëve të këtij peticioni, tashmë po mbahet peticioni plotësues për mërgatën pasi ai për banorët rezident është kryer para një muaji.
Ilir Tasholli, njëri nga këta iniciatorë për KosovaPress tha se numri i nënshkrimeve të mbledhura deri tash është afro dy mijë, saktësisht 1800 sosh.
Ky fshat ka mbi 5000 banorë rezidentë, derisa me mërgatën arrin shifrën rreth 11 mijë.
"Numri i nënshkrimit afërsisht deri tani, domethënë ajo është afruar diku afër 2000, apo 1800-1800 e diçka. Pra, pritet që të shkojë aty diku afër 2000 nënshkrime...Gadimja ka mbi 5000 banorë rezidentë pa mërgatën, ndërsa me mërgatën ka diku rreth 11.000 banorë", tha Tasholli.
Ai tha se Gadimja është ndër fshatrat më të mëdha të Lipjanit dhe se i plotëson të gjitha kriteret ligjore për t'u bërë komunë, derisa njoftoi se së shpejti pritet të kompletohet i gjithë dokumentacioni dhe t'i dorëzohet Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.
Iniciatori i peticionit tregoi edhe benefitet që do t'i kishte fshati Gadime nëse do të bëhej komunë.
"Gadimja ka benefite, do të me e përfituar nga benefite të ndryshme edhe të drejtpërdrejta, për arsyen që ka një, një potencial të zhvillimit të turizmit fantastik, siç e ka shpellën, ka alpet këtu rreth e rrotull, të cilat mund të thejmi edhe realisht. Kështu që Gadimja, Gadimja i ka të gjitha, se ka, ka domethënë tokën bujqësore, e ka, i ka pyjet, e ka shpellën, i ka të gjitha këto të cilat mund... e ka daljen në autostradën Arbën Xhaferi këtu domethënë që shkon për Shkup, i plotëson. Edhe do, do ishte me benefit të jashtëzakonshëm që Gadimja të bëhej komunë në vete. Nuk ka as buxhet Lipjani", tha Tasholli.
Më tëj, ai potencoi faktin se Komuna e Lipjanit nuk po ofron buxhet të mjaftueshëm për këtë fshat.
Mendimin e njëjtë me të Tashollit e ndajnë edhe banorë të tjerë të Gadimes.
Banori Arlind Zymeri për KosovaPress tha se ky fshat i ka gati të gjitha, derisa përmendi edhe disa investime të rëndësishme.
“Për mua Gadimja mundet me qenë komunë e veçantë se i ka të gjitha. E ka territorin, e ka shkollën e mesme, shkollën fillore, ambulancën, i mungojnë nga ato një postë edhe një bankë. Të tjerat i ka të gjitha...në Gadime janë ca gjëra që duhet me u rregulluar ende, siç janë trotuaret, ndriçimi e ca gjëra, ama përafërsisht i plotëson të gjitha", tha Zymeri.
Ndërsa banori tjetër, Veton Alija për KosovaPress shpreh mendimin se më lehtë do të kuptohen banorët e kësaj zone mes vete, sa sa me Komunën e Lipjanit.
"Ndoshta mundemi me bërë llaf më kollaj mes vete këtë në Gadime se me shkuar në Lipjan, më afër i kemi disa sende. Kryejmë shërbimin më shpejt kështu. Edhe ndoshta nuk ikin disa sende, vendosim nga Gadimja besoj", tha Alija.
Lidhur me këtë nismë, KosovaPress gjatë të mërkurës ka tentuar të kontaktoj edhe me Komunën e Lipjanit mirëpo deri në publikimin e këtij artikulli nuk kanë qenë të qasshëm.