Përforcimi i ri i Barcelonës, Jesse Bisiwu, ka shprehur emocionet e tij të para pas transferimit te gjiganti katalanas, duke e cilësuar këtë lëvizje si realizim të një ëndrre të fëmijërisë.

Talenti 18-vjeçar u prezantua së bashku me presidentin e klubit, Joan Laporta, ndërsa në intervistën e parë për mediat zyrtare të Barcelonës tregoi se është pritur jashtëzakonisht mirë nga klubi.

"Ditët e para kanë qenë fantastike. Jam mirëpritur nga një familje e mrekullueshme dhe jam shumë mirënjohës për këtë. Të gjithë kanë qenë shumë miqësorë dhe më kanë bërë të ndihem mirë", deklaroi Bisiwu.

I riu nuk e fshehu emocionin për faktin se tashmë është pjesë e Barcelonës, një klub që e kishte ëndërruar që nga fëmijëria.

"Kur isha i vogël gjithmonë ëndërroja të luaja për një klub të madh si Barça. Të jem këtu sot është një ëndërr e realizuar për mua", u shpreh ai.

Bisiwu zbuloi gjithashtu se ka pasur biseda me trajnerin Hansi Flick, i cili i ka bërë të qarta pritshmëritë për sezonin e ri.

"Hansi më ka mirëpritur shumë mirë. Kemi biseduar disa herë dhe është shumë e qartë se çfarë duhet të bëj këtë vit: të punoj shumë dhe të mësoj sa më shumë", tha talenti i Barcelonës.

Jesse Bisiwu, talenti i ri i Barcelonës që u rrit duke adhuruar Neymarin dhe krahasohet me Rashfordin

Ai premtoi përkushtim maksimal sa herë që do të ketë mundësinë të luajë për ekipin e parë.

"Kur trajneri të ketë nevojë për mua, unë do të jem gati. Dua vetëm të punoj fort dhe të jem i përgatitur. Do të jap gjithçka për këtë stemë", përfundoi Bisiwu./Telegrafi/

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