Çmenduri në Turqi: 25 mijë tifozë mirëpresin Mohamed Salahun te Trabzonspori
Mohamed Salah ka mbërritur zyrtarisht në Turqi për të nisur aventurën e re me Trabzonsporin, ndërsa është pritur në mënyrë spektakolare nga mijëra tifozë të klubit.
Ylli egjiptian zbarkoi në Trabzon, ku sipas mediave turke rreth 25 mijë tifozë u mblodhën për ta mirëpritur me këngë, fishekzjarrë dhe pishtarë, duke krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme.
Pamjet e pritjes janë bërë virale në rrjetet sociale. Salah u shfaq para tifozëve i veshur me fanellën e Trabzonsporit me numrin 10, ndërsa nuk e fshehu emocionin për mikpritjen që iu rezervua.
MOHAMED SALAH 🇪🇬 EST DÉJÀ UNE ROCKSTAR EN TURQUIE 🇹🇷 ! 🤩
🎥 @Trabzonspor pic.twitter.com/qyiYIvxxVs
— Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2026
"Sinqerisht, nuk mbaj mend nëse kam parë ndonjëherë diçka të tillë. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Janë 25 mijë tifozë, është e pabesueshme", u shpreh Salah.
Sulmuesi 34-vjeçar i dha fund aventurës në Liverpool pas nëntë sezonesh të jashtëzakonshme. Me fanellën e "The Reds", ai zhvilloi 442 ndeshje, realizoi 257 gola dhe fitoi dy tituj të Ligën Premier, Ligën e Kampionëve, Kupën e Botës për Klube dhe trofe të tjerë të rëndësishëm.
🚨🚨🎙️| Mohamed Salah on his Trabzonspor unveiling:
"I honestly can't even remember if I've seen something like this before. I'm very happy to be here. There are 25,000 fans, it's UNBELIEVABLE!" 🤯
pic.twitter.com/bNMjaiS8QV
— Goals Side (@goalsside) August 5, 2026
Trabzonspori shpreson që me afrimin e Salahut të rikthehet në garën për titull në Superligën turke dhe t'i japë fund dominimit të Galatasarayt, duke synuar të fitojë kampionatin për herë të parë pas pesë vitesh. /Telegrafi/