Traileri i episodit të ri të "Spider-Man" u bë më i shikuari në histori, duke mbledhur 718 milionë shikime
Traileri i filmit "Spider-Man: Brand New Day" është shënuar tashmë në histori si traileri më i shikuar i të gjitha kohërave.
Videoja e publikuar nga kompania Sony Pictures të mërkurën në mëngjes arriti deri në 718.6 milionë shikime në 24 orët e para (gjithsej në të gjitha platformat).
Kjo tejkaloi rekordin e mëparshëm të mbajtur nga trailer-i i "Deadpool & Wolverine" me 365 milionë shikime.
Është interesante që filmi i ri “Spider-Man” ka mbledhur tashmë 373 milionë shikime në tetë orët e para, duke tejkaluar kështu rezultatin e filmit “Deadpool 3”, traileri i të cilit u prezantua gjatë Super Bowl në vitin 2024.
Përpara kësaj, rekordi mbahej nga traileri i “Spider-Man: No Way Home” i vitit 2021 me 355.5 milionë shikime brenda një dite.
Përveçse është bërë traileri më i shikuar i filmit, vazhdimi i filmit "Brand New Day" tani mban rekordin për trailerin më të shikuar të të gjitha kohërave, duke tejkaluar videon për "Grand Theft Auto VI", e cila më parë kishte grumbulluar 475 milionë shikime në 24 orë. Për të zgjuar më tej interesin e audiencës, Sony publikoi klipe të shkurtra nga traileri një ditë më parë.
Filmi shënon rikthimin e Tom Holland si Spider-Man për herë të parë që nga "Spider-Man: No Way Home", i cili fitoi 1.9 miliardë dollarë në të gjithë botën.
Kanë kaluar katër vjet që nga ngjarjet e filmit “No Way Home” dhe Piteri është tani një i rritur që jeton krejtësisht vetëm, duke e fshirë vullnetarisht veten nga jeta dhe kujtimet e atyre që i do.
Duke luftuar krimin në një Nju Jork që nuk e njeh më emrin e tij, ai i përkushtohet plotësisht mbrojtjes së qytetit të tij si Njeriu-Merimangë me kohë të plotë, por ndërsa kërkesat ndaj tij intensifikohen, presioni shkakton një evolucion të habitshëm fizik që kërcënon vetë ekzistencën e tij, edhe pse një model i ri i çuditshëm krimi krijon një nga kërcënimet më të fuqishme me të cilat ai është përballur ndonjëherë.
Përveç Holland, në film luajnë edhe Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando dhe Mark Ruffalo.
Destin Daniel Cretton do të drejtojë filmin sipas skenarit të Chris McKenna dhe Erik Sommers. Filmi është prodhuar nga Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad dhe Rachel O'Connor, ndërsa Louis D'Esposito dhe David Cain do të shërbejnë si producentë ekzekutivë.
Filmi "Spider-Man: Brand New Day" del në kinema më 31 korrik. /Telegrafi/