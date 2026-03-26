Tori Spelling kujtoi kujtimet me Paris Hilton: Kemi pasur një lidhje të veçantë gjatë gjithë jetës sonë
Aktorja amerikane Tori Spelling kujtoi kujtimet e fëmijërisë me Paris Hilton.
Në episodin "MissSpelling", ajo përshkroi se si familja e saj kalonte shpesh kohë me familjen e Paris Hilton.
"U rrita me Parisin, e dua. Është si një anëtare e familjes. E njoh që kur ishim të vegjël. Ne të gjithë u rritëm në atë rreth, sikur prindërit tanë të ishin miq", tha ajo.
Aktorja tha gjithashtu se Paris ishte në një lidhje me vëllain e saj më të vogël, Randy. Përveç kësaj, Hilton kujtoi momentet që kishin kaluar së bashku.
"Mbaj mend Ditën e Falënderimeve dhe kohën që kaluam me familjet tona. Gjithmonë thoja se doja që Tori të kujdesej për mua. Kjo është ajo që më pëlqente tek ajo. Ajo më shikonte me respekt dhe është i vetmi person në jetën time që e ka bërë këtë. Kemi pasur një lidhje të veçantë gjatë gjithë jetës sonë", tha Hilton.
Tori dhe vëllai i saj më i vogël, Randy Spelling, u rritën me prindërit e tyre në Holmby Hills, Kaliforni. Kur Tori ishte adoleshente, familja e saj u zhvendos në Spelling Manor.
Spelling deklaroi se kohët e fundit e takoi Hiltonin në festën e saj të ditëlindjes, ku solli edhe djalin e saj 19-vjeçar. /Telegrafi/