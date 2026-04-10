Tom Hardy ndez debat të nxehtë rreth setit fotografik në plazh: Disa e gjejnë trupin e tij perfekt, të tjerë jo aq shumë
Tom Hardy është parë së fundmi duke shijuar pushimet në Barbados me gruan e tij Charlotte Riley, dhe fotot e çiftit në plazh kanë tërhequr shumë vëmendje në internet.
I njohur për rolet e tij fizikisht të kërkuara në filma si "Mad Max: Fury Road", "The Dark Knight Rises" dhe "Venom", Hardy shpesh shoqërohet me një trup të skalitur në ekran. Megjithatë, fotot nga pushimet në Karaibe tregonin se ai kishte shtuar disa kilogramë.
I veshur rastësisht dhe duke ecur në rërë pranë Riley-t, Hardy dukej mjaft ndryshe nga imazhi me të cilin janë mësuar publiku dhe fansat në role të mëdha filmash.
Përdoruesit e rrjeteve sociale reaguan shpejt ndaj fotove dhe pasuan diskutime të nxehta, sepse disa mendonin se trupi i tij, edhe me disa kilogramë shtesë, ishte perfekt.
Hardy ka folur më parë për kërkesat fizike të roleve të tij në filmat aksion, duke përfshirë stërvitjet dhe dietat rigoroze që shërbejnë për të arritur një pamje të caktuar për personazhet që ai luan.
Aktori është stërvitur më parë në jiu-jitsu dhe madje ka fituar turne, dhe shpesh ka folur për rutinat e tij të stërvitjes. Ai madje pranoi se njihet si dikush që i pëlqen të shtrihet, por se është i disiplinuar kur bëhet fjalë për përgatitjen për role. /Telegrafi/