Timothee Chalamet shkakton reagime në botën e artit skenik për komentet mbi baletin dhe operën
Aktori i nominuar për Oscar, Timothée Chalamet, ka shkaktuar reagime të ashpra te bota e artit skenik pas deklaratës së tij se baleti dhe opera nuk janë më forma arti që publikut u intereson.
Chalamet po fliste me Matthew McConaughey në Universitetin e Teksasit në shkurt, duke diskutuar për përpjekjet për të ruajtur kinemanë.
“Nuk dua të punoj në balet, apo opera, apo gjëra të tjera ku është si: ‘Hej, mbajeni këtë gjë gjallë, edhe pse më nuk i intereson askujt.’” – tha Chalamet.
“Me gjithë respektin për të gjithë njerëzit e baletit dhe operës” – shtoi ai shpejt.
Komentet e aktorit kanë nxitur kritika nga yje të skenës, shtëpi operash dhe kompani baleti – por disa i panë fjalët e tij si mundësi promovuese.
Në një klip me McConaughey, i postuar në YouTube nga Variety muajin e kaluar, Chalamet pranoi shpejt se deklaratat e tij mund të krijonin debat.
“Sapo humba 14 cent shikueshmëri,” tha Chalamet. “Sapova bëra kritika pa arsye.”
Mezzo-sopranoja kanadeze Deepa Johnny e përshkroi deklaratën e Chalamet si një “qasje zhgënjyese”, ndërsa ylli i Hollivudit Jamie Lee Curtis pyeti në një Story në Instagram: “Pse ndonjë artist duhet të sulmojë artistët e tjerë?”
Johnny theksoi se artistët duhet të “bashkohen ndërdisiplinarisht” për të “ngjallur dhe mbështetur këto forma arti”.
Artisti amerikan Franz Szony shkroi: “Dy forma klasike arti që ekzistojnë prej qindra vitesh, të cilat kërkojnë talent dhe disiplinë të jashtëzakonshme, talent që ky njeri kurrë nuk do ta ketë.
“Flet shumë për nivelin e tij të shijes që të thotë këtë… gjithashtu, të thuash ‘pa ofendim’ pasi ke thënë diçka ofenduese, në fakt përkthehet si ‘unë nuk respektoj artin që nuk kuptoj’.”
Komuniteti i baletit gjithashtu reagoi, me koreografin Martin Chaix që argumentoi se arti është “shumë gjallë”.
“Në një botë ku inteligjenca artificiale po ndryshon kinemanë më shpejt se sa shumica kuptojnë, prezenca e papërpunuar njerëzore në balet dhe opera bëhet më thelbësore, jo më pak. Shpresoj që ai të gjejë rrugën e tij drejt një teatri.”