Tifozët e Netflix-it entuziazmohen për “The Empress”, dramën historike që 'mbush' boshllëkun e Bridgerton
Tifozët e Netflix-it po shprehin entuziazëm për dramën historike gjermane “The Empress”, të cilën e përshkruajnë si një prodhim të krijuar në mënyrë madhështore dhe që mbush boshllëkun e serialit Bridgerton.
Seriali, i cili u publikua në vitin 2022 dhe ka dy sezone deri tani, ndjek historinë e perandoreshës Elizabeta të Austrisë dhe marrëdhënien e saj me perandorin Franz, mes intrigave dhe tensioneve në oborrin mbretëror të Vjenës.
Në rolet kryesore luajnë Devrim Lingnau dhe Philip Froissant, shkruan DailyMail.
Fansat e kanë vlerësuar shumë serialin për kostumet, skenografinë dhe atmosferën mbretërore, duke e krahasuar me prodhime të njohura si Bridgerton dhe The Crown.
Në rrjetet sociale, shumë shikues e kanë cilësuar si “të jashtëzakonshëm”, “të bukur” dhe “shumë të realizuar”.
Seriali ka marrë vlerësime të larta edhe në platformat e kritikës, duke fituar interes të madh global dhe duke u konsideruar si një nga dramat historike më të spikatura të Netflix-it në vitet e fundit. /Telegrafi/