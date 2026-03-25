"Ti e puthe kur ika unë", Kristi tremb Brikenën në një moment sa ishte në Big Brother
Një moment i papritur ka ndodhur sot (e mërkurë) brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania.
Ish-banori Kristi Lamaj është rikthyer përkohësisht si pjesë e 'sfidës së mosreagimeve', një provë ku banorët duhet të qëndrojnë të ftohtë dhe të mos reagojnë ndaj çdo ngjarjeje apo personi që kalon pranë tyre.
Prania e tij ka shkaktuar menjëherë reagime tek banorët, veçanërisht tek Brikena, e cila u duk e trembur kur e pa papritur.
Por vizita nuk ishte thjesht për të krijuar tension - Kristi e ka përdorur rastin për ta ngacmuar Brikenën lidhur me puthjen e saj me Mateon gjatë spektaklit, duke i përmendur me humor përpjekjet e tij gjatë qëndrimit në shtëpi.
"Po mirë moj, unë vuajta kaq shumë që të bashkoj ty me të, ti e puthe kur ika unë?", iu drejtua ai.
Brikena, e detyruar të mos reagojë sipas rregullave të Vëllait të Madh, e kishte të vështirë ta fshehë buzëqeshjen e saj.
Kristi ka hyrë nga muri i oborrit të shtëpisë, nga ku edhe doli nga Big Brother VIP. /Telegrafi/