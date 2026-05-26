Këngëtarja, Dafina Zeqiri, ka marrë një surprizë të këndshme nga Selin Bollati dhe DJ Gimbo, të cilët kanë vendosur ta urojnë në një mënyrë të veçantë për pritjen e fëmijës së saj të dytë.

Çifti i njohur i showbizit shqiptar i kanë dërguar artistes një buqetë me lule dhe një kartolinë plot fjalë të ngrohta, duke i shprehur dashurinë dhe urimet më të mira gjatë kësaj periudhe të rëndësishme në jetën e saj.

Dafina/Instagram

Në mesazhin e tyre, Selini dhe Gimbo e kanë quajtur Dafinën “mamaja më cool në qytet”, ndërsa i kanë uruar një shtatzëni të mbarë dhe i kanë kërkuar të kujdeset për veten.

Ata nuk kanë lënë pa përmendur edhe Daskan, duke i dërguar përshëndetje të përzemërta.

Ky gjest i ëmbël është mirëpritur nga ndjekësit, të cilët kanë komentuar raportin e afërt dhe miqësor mes artistëve. /Telegrafi/

Dafina/Instagram



YjetMagazina