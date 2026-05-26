Selin Bollati dhe DJ Gimbo surprizojnë Dafina Zeqirin me një dhuratë speciale për shtatzëninë
Këngëtarja, Dafina Zeqiri, ka marrë një surprizë të këndshme nga Selin Bollati dhe DJ Gimbo, të cilët kanë vendosur ta urojnë në një mënyrë të veçantë për pritjen e fëmijës së saj të dytë.
Çifti i njohur i showbizit shqiptar i kanë dërguar artistes një buqetë me lule dhe një kartolinë plot fjalë të ngrohta, duke i shprehur dashurinë dhe urimet më të mira gjatë kësaj periudhe të rëndësishme në jetën e saj.
Në mesazhin e tyre, Selini dhe Gimbo e kanë quajtur Dafinën “mamaja më cool në qytet”, ndërsa i kanë uruar një shtatzëni të mbarë dhe i kanë kërkuar të kujdeset për veten.
Ata nuk kanë lënë pa përmendur edhe Daskan, duke i dërguar përshëndetje të përzemërta.
Ky gjest i ëmbël është mirëpritur nga ndjekësit, të cilët kanë komentuar raportin e afërt dhe miqësor mes artistëve. /Telegrafi/
