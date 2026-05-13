"Televizioni shtetëror izraelit na talli", reagojnë grupi Lelek që përfaqëson Kroacinë në 'Eurovision 2026'
Grupi kroat “Lelek” (Lelekice) kanë reaguar publikisht pasi, sipas tyre, janë tallur nga televizioni publik izraelit KAN, pas performancës së tyre në Eurovision.
Sipas Index.hr, KAN publikoi në rrjete sociale një video nga paraqitja e përfaqësueseve të Kroacisë, të shoqëruar me një mbishkrim në hebraisht që – sipas përkthimit – nënkuptonte: “Kur e tepron me tatuazhet me henna në Eilat” (qytet turistik në Detin e Kuq). Në përshkrimin e postimit thuhej gjithashtu se “po e teprojnë vërtet”, duke iu referuar pamjes së tyre skenike dhe elementeve të grimit/zbukurimit.
Pas kësaj, Lelek e shpërndanë postimin në Instagram dhe thanë se komentet i kanë shqetësuar, sepse i interpretuan si përqeshje jo vetëm të pamjes, por edhe të kulturës dhe mesazhit të këngës së tyre.
“Na shqetësuan komentet e televizionit izraelit KAN, në të cilat u tallën me kulturën tonë dhe me viktimat e grave katolike të shtypura. Është veçanërisht shqetësuese të tallesh me gra që këndojnë për dhimbjen dhe vuajtjen e grave, ndërkohë që tregohet mungesë e plotë empatie dhe respekti për vuajtjen e të tjerëve”, thuhet në reagimin e tyre.
Grupi përfaqëson Kroacinë në Eurovision dhe, sipas artikullit, elementet vizuale në skenë dhe simbolika e këngës lidhen me temat e dhimbjes, sakrificës dhe përvojave historike-kulturore, të cilat një pjesë e publikut kroat i sheh si pjesë të trashëgimisë kombëtare.
Reagimi i grupit Lelek nxiti edhe komente të shumta në rrjete sociale. Shumë përdorues e kritikuan postimin e KAN, duke e cilësuar “nën çdo nivel profesionalizmi” dhe duke kërkuar më shumë respekt ndaj kulturave të tjera dhe ndaj konkurrentëve. Ndërkohë, nuk munguan as mbështetjet për grupin me mesazhe inkurajuese, përfshirë komente si “Kroacia drejt fitores, Europa ju do” apo “Forca Kroaci, Italia ju do”.
Nga ana tjetër, siç shkruan Index.hr, pati edhe zëra që e panë gjithë situatën si “promovim” për grupin, ndërsa disa të tjerë e konsideruan postimin e televizionit izraelit thjesht si shaka dhe sugjeruan se artistët duhet të jenë të hapur edhe ndaj kritikave. /Telegrafi/