Tayna përfshin Presidenten Osmani në trend viral: Ne e vazhdojmë mandatin
Këngëtarja, Tayna, u takua me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë premierës së dokumentarit “Melania”, një ngjarje që mblodhi figura të njohura nga arti, kultura dhe politika.
Përveç fotografive të publikuara në rrjetet sociale, Tayna ndau edhe një video të veçantë me presidenten, duke ndjekur një trend të njohur nga një video e mëparshme e Donald Trump me Nicki Minaj.
Në video, fillimisht shfaqet Tayna duke thënë: “Përshëndetje, jam me presidenten time të preferuar të të gjitha kohërave”, ndërsa më pas presidentja Osmani i përgjigjet me humor: “Ndërsa unë jam me mbretëreshën e repit”.
Tayna/Instagram
Në përshkrimin e videos, Tayna shkroi: “Ata e bënë trendin, ne e vazhdojmë mandatin”, duke treguar me humor dhe stil ndikimin e tyre në rrjetet sociale.
Videoja u prit shumë mirë nga ndjekësit, duke marrë një numër të madh pëlqimesh dhe komentesh pozitive, ku u vlerësua energjia, natyrshmëria dhe momenti unik mes dyshes.
Takimi i Taynas me presidenten Osmani u konsiderua nga fansat si një kombinim interesant mes muzikës dhe përfaqësimit institucional, duke e bërë momentin viral në rrjetet sociale. /Telegrafi/