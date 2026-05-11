Zjarr në një banesë në Prishtinë, nuk ka të lënduar
Një banesë është përfshirë nga zjarri pasditen e sotme në kryeqytet, afër shkollës “Meto Bajraktari”.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëvendëskomandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Abdusamed Shkodra.
Shkodra ka bërë të ditur se fatmirësisht nuk ka të lënduar dhe se ekipet e zjarrfikësve kanë arritur ta shuajnë zjarrin.
“Rreth orës 13:16 ekipet e zjarrfikësve kanë pranuar informatën për një zjarr në afërsi të shkollës “Meto Bajraktari”. Ekipet menjëherë kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku është parë që zjarri kishte shpërthyer në një kuzhinë të një banese në katin e 6”, tha Shkodra.
Ai shtoi se ekipet kanë bërë normalizimin e zjarrit fillimisht dhe më pas është shuar në tërësi.