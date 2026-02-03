Taylor Swift u shfaq në festën pas ceremonisë së Grammys, pasi mungoi në spektaklin kryesor të mbrëmjes
Taylor Swift është parë në një festë pas ceremonisë së çmimeve Grammy, pasi mungoi në spektaklin kryesor të ndarjes së çmimeve.
Këngëtarja 36-vjeçare u shoqërua me të ftuarit në festën e së dielës mbrëma, në një video të shpërndarë në platformën X të hënën.
Superylli është parë duke pirë një koktejl dhe duke biseduar me miqtë.
Ajo kishte veshur një bluzë elegante të zezë dhe buzëkuqin e saj karakteristik të kuq.
Artistja e kishte kompletuar pamjen me varëse ari dhe mbante flokët bionde të lëshuara, të drejta.
“Taylor Swift u pa në një afterparty të Grammys”, thuhej në përshkrimin e videos.
Swift nuk ishte e nominuar për asnjë çmim këtë vit, pasi albumi i saj më i fundit, “The Life of a Showgirl”, nuk arriti afatin për nominimet e çmimeve Grammy 2026.