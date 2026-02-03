Taylor Swift është parë në një festë pas ceremonisë së çmimeve Grammy, pasi mungoi në spektaklin kryesor të ndarjes së çmimeve.

Këngëtarja 36-vjeçare u shoqërua me të ftuarit në festën e së dielës mbrëma, në një video të shpërndarë në platformën X të hënën.

Superylli është parë duke pirë një koktejl dhe duke biseduar me miqtë.


Ajo kishte veshur një bluzë elegante të zezë dhe buzëkuqin e saj karakteristik të kuq.

Artistja e kishte kompletuar pamjen me varëse ari dhe mbante flokët bionde të lëshuara, të drejta.

“Taylor Swift u pa në një afterparty të Grammys”, thuhej në përshkrimin e videos.

Swift nuk ishte e nominuar për asnjë çmim këtë vit, pasi albumi i saj më i fundit, “The Life of a Showgirl”, nuk arriti afatin për nominimet e çmimeve Grammy 2026.

YjetMagazina