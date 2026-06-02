Taylor Swift lë jashtë dasmës miqtë e saj të afërt? Raportet flasin për një krisje në miqësi
Pak më shumë se një muaj para dasmës së shumëpërfolur të Taylor Swift dhe Travis Kelce, mediat amerikane raportojnë se aktori Miles Teller dhe bashkëshortja e tij, Keleigh Teller, nuk janë përfshirë në listën e të ftuarve, duke nxitur spekulime për një krisje në miqësinë e tyre.
Sipas Page Six, çifti, i cili prej vitesh konsiderohej pjesë e rrethit të afërt të këngëtares, nuk do të marrë pjesë në ceremoninë që pritet të mbahet më 3 korrik.
Burime pranë situatës kanë pohuar se marrëdhënia mes Taylor dhe Keleigh është ftohur për shkak të ndryshimeve në stilin e jetesës, megjithëse asnjëra palë nuk ka komentuar publikisht këto pretendime, shkruan DailyMail.
Swift u pa për herë të fundit në shoqërinë e Miles dhe Keleigh në shkurt të vitit 2024, kur ata festuan së bashku fitoren e Travis Kelce në Super Bowl.
Megjithatë, muajt e fundit fansat kanë vënë re mungesën e ndërveprimeve mes tyre në rrjetet sociale, duke shtuar dyshimet për një distancim.
Pavarësisht zërave, Miles Teller ka folur pozitivisht për çiftin në intervistat e fundit, duke u shprehur i lumtur për lidhjen e Taylor dhe Travis.
Ndërkohë, burime pranë këngëtares thonë se lista e të ftuarve është përzgjedhur me shumë kujdes dhe përfshin vetëm njerëzit që ajo dëshiron t’i ketë pranë edhe në të ardhmen.
Raportet sugjerojnë gjithashtu se edhe disa emra të tjerë të njohur, të lidhur dikur ngushtë me Swift, mund të mungojnë në ceremoninë luksoze që pritet të mbledhë shumë yje të showbiz-it amerikan. /Telegrafi/