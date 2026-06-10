Sydney Sweeney flet për rolin në Euphoria: Unë kam luajtur një personazh, Cassie nuk më përfaqëson mua si person
Sydney Sweeney ka komentuar për historinë e saj në serialin Euphoria dhe ka treguar nëse do të ndiqte ndonjëherë rrugën e personazhit të saj duke hapur llogari në OnlyFans.
Pas kthesës së fortë të personazhit Cassie Howard, e cila në sezonin e tretë të serialit i drejtohet punës seksuale në platforma me abonim, disa shikues e kritikuan ashpër këtë linjë si një “ritual poshtërimi”.
Në një intervistë të re, 28-vjeçarja Sweeney e bëri të qartë se mendimet dhe veprimet e Cassie nuk përfaqësojnë atë si person.
Duke folur për krijuesin e serialit, Sam Levinson, ajo tha për Vanity Fair:
“Ai më dërgoi të gjitha skenarët dhe aty ishin tashmë të gjitha skenat e Cassie-t, përfshirë skenat në OnlyFans. Më pas më telefonoi dhe folëm për gjithçka.”
“Më pyeti si ndihesha për këtë dhe i thashë: ‘Shiko, unë jam duke luajtur një personazh. A jam dakord me të gjitha vendimet e Cassie-t? A do t’i bëja unë këto zgjedhje? Jo, sigurisht që jo.’”
“Por unë jam aktore dhe kjo është puna ime. Kjo është jeta e Cassie-t, dhe për t’i bërë drejtësi personazhit, duhet të sjell vizionin e Sam-it dhe ta luaj Cassie-n në mënyrën më të ndjeshme dhe më të fortë të mundshme.”
“Që në fillim mund të shihet se Cassie ka nevojë për dashuri dhe për t’u ndjerë e vlerësuar nga të tjerët. Ajo nuk di ta dojë veten nëse nuk e do dikush tjetër,” shtoi ajo.
Sweeney tha gjithashtu se e kupton mënyrën se si Levinson e ka zhvilluar personazhin në sezonin e tretë.
“Mendoj se ajo ishte më e emocionuar nga ideja që shumë njerëz e duan dhe e njohin, dhe që bota e saj nuk është më e vogël.”
Ndërkohë, këtë javë Levinson ka mbrojtur vendimet e tij krijuese pas kritikave të fansave për drejtimin e fortë seksual të historisë së personazhit të Sweeney-t.