Trump dhe Sanchez shtrëngojnë duart në finalen e Botërorit, lënë pas tensionet
Pas gati dy vitesh tensionesh publike dhe përpjekjesh të dështuara për të përmirësuar marrëdhëniet, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe presidenti amerikan Donald Trump u takuan ballë për ballë në finalen e Kupës së Botës 2026 në New Jersey.
Të dy udhëheqësit janë ulur në seksionin VIP në stadiumin MetLife, ku Spanja përballet me Argjentinën.
Mbreti Felipe VI i Spanjës, Mbretëresha Letizia dhe Princeshat Leonor dhe Sofía gjithashtu janë duke e shikuar ndeshjen.
Takimi i shkurtër vjen pas muajsh “tensionesh” midis Uashingtonit dhe Madridit mbi shpenzimet e mbrojtjes.
Megjithatë, marrëdhëniet janë lehtësuar në javët e fundit, pasi Trump tha se Spanja e kishte "shpaguar plotësisht veten" duke rënë dakord për një rritje të konsiderueshme të angazhimeve të saj të mbrojtjes ndaj NATO-s në samitin e muajit të kaluar në Ankara.
Orë para takimit, Sanchez shfrytëzoi një intervistë me transmetuesin publik spanjoll RTVE për të uruar Trumpin për 250-vjetorin e Shteteve të Bashkuara.
I pyetur nëse Trump mund t’ua dorëzojë trofeun e Kupës së Botës fituesve, kryeministri spanjoll shmangu spekulimet, duke thënë: “Ajo që ka rëndësi për mua nuk është se kush e jep, por kush e merr”. /Telegrafi/