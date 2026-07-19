ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ylli shqiptar me famë botërore, Dua Lipa, është një nga emrat që po merr pjesë në finalen e Kupës së Botës 2026 mes Argjentinës dhe Spanjës, e zhvilluar në stadiumin MetLife në New Jersey.

Këngëtarja me origjinë nga Kosova nuk ishte pjesë e programit muzikor të ceremonisë së mbylljes së turneut, por u shfaq në tribunat e stadiumit si spektatore, duke ndjekur nga afër ndeshjen më të rëndësishme të futbollit botëror.

Prania e saj tërhoqi menjëherë vëmendjen e tifozëve dhe mediave, pasi Lipa është një nga artistet më të suksesshme në skenën ndërkombëtare.

Ajo iu bashkua atmosferës festive të finales, e cila u shoqërua me një ceremoni madhështore me muzikë dhe performanca nga artistë të njohur.

Ceremonia e mbylljes së Botërorit solli në skenë emra të mëdhenj të muzikës si Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, iShowSpeed e Post Malone.

Artistja e një sërë hitesh zgjodhi ta përjetonte këtë moment historik nga vendet e spektatorëve, duke mbështetur eventin më të madh sportiv në botë.

Sidoqoftë, në fushë nisi 'beteja' e madhe mes Argjentinës dhe Spanjës për trofeun e Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/

Yjet Magazina