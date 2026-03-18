Superkompjuteri ndryshon mendje, rrit shanset e Real Madridit për të fituar Ligën e Kampionëve – favoritët nuk ndryshojnë
Superkompjuteri i Opta Analyst ka rishikuar në mënyrë dramatike parashikimet e tij pas fitores mahnitëse të Real Madridit në fazën e 1/8-tës ndaj Manchester Cityt në raundin e 16-tave të Ligës së Kampionëve.
Përpara ndeshjes, Los Blancos kishin vetëm 1.5% shanse për të fituar Ligën e Kampionëve UEFA 2025/26, duke reflektuar shortin e vështirë dhe perceptimet e hershme të sezonit të tyre.
Pasi eliminuan skuadrën e Pep Guardiolës, probabiliteti i tyre është rritur në 10.1%, një dëshmi e qartë e prejardhjes legjendare evropiane të Madridit dhe ndikimit masiv të këtij rezultati.
Arsenali mbetet favoriti i qartë me probabilitetin më të lartë prej 32.09 për qind, duke përfituar nga forma dhe pozicionimi i tyre i fortë.
The Opta supercomputer's UCL predictions after Tuesday's second-legs... pic.twitter.com/b3rfxX46zE
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 18, 2026
Pas Arsenalit renditet Bayern Munichu si favorit i dytë për të fituar trofeun me 19.8 për qind shanse, ndërsa Paris Saint-Germain i treti me 13.7 për qind gjasa.
Ashtu sikurse Real Madridi, edhe Barcelona ka 10.1 për qind shanse për të triumfuar në garën evropiane, ndërsa pas tyre vijnë Atletico Madridi me 5.2 për qind, Liverpooli me 4 për qind dhe Sporting Lisbona me 3.2 për qind shanse. /Telegrafi/