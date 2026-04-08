"Super Mario Galaxy Movie" ka fitimet më të larta në javën e parë, duke tejkaluar "Project Hail Mary"
"Super Mario Galaxy Movie" arriti një sukses të fortë global, duke arritur 372.5 milionë dollarë fitime në biletari.
Këto shitje biletash i dhanë filmit titullin e debutimit më të madh global të vitit, duke tejkaluar "Project Hail Mary" të Amazon MGM Studios, i cili fitoi 33.1 milionë dollarë në Amerikën e Veriut në mars dhe 97.2 milionë dollarë në të gjithë botën.
Rezultatet fillestare të filmit të ri Super Mario janë pothuajse të barabarta me suksesin e "The Super Mario Bros. Movie" të vitit 2023, i cili fitoi 375 milionë dollarë në nivel global gjatë së njëjtës periudhë, dhe më vonë arriti në një total prej 1.3 miliardë dollarësh.
Sipas Universal Pictures, seriali i animuar "Super Mario" është i vetmi serial i animuar, dy titujt e të cilit arritën një hapje globale prej më shumë se 350 milionë dollarësh.
Filmi i ri "Super Mario Galaxy Movie" renditet kështu ndër debutimet më të mëdha të animuara në historinë e Hollivudit, menjëherë pas filmave "Zootopia 2", "Moana 2" dhe "Super Mario Bros. Movie", dhe përfaqëson një nga lançimet më të suksesshme të studios.
Prodhimi i filmit kushtoi 110 milionë dollarë dhe u shfaq në 80 tregje ndërkombëtare. Interesi më i madh u regjistrua në Meksikë (29 milionë dollarë), Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë (19.7 milionë dollarë), Gjermani (15 milionë dollarë) dhe Francë (12 milionë dollarë).
Filmi arriti popullaritet të madh në formatet IMAX, ku fitoi 22.2 milionë dollarë, duke arritur hapjen e dytë më të mirë globale në historinë e kompanisë për një premierë në Hollywood. Ai gjithashtu tejkaloi debutimin e filmit "Super Mario Bros. Movie", i cili fitoi 21.4 milionë dollarë në IMAX.
Nga ana tjetër, "Project Hail Mary" po sheh gjithashtu një sukses të konsiderueshëm në kinematë IMAX, me një total prej 73.6 milionë dollarësh, duke përfshirë edhe 5 milionë dollarë shtesë fundjavën e kaluar.
Filmi vazhdon rritjen e tij të qëndrueshme, duke fituar 42.1 milionë dollarë në 86 tregje ndërkombëtare në fundjavën e tretë të shfaqjes, me shitje biletash që kanë rënë vetëm 23 për qind nga java e kaluar.
Deri më tani, ka fituar gjithsej 203.6 milionë dollarë në tregun amerikan dhe 420.7 milionë dollarë në nivel global. Ky përfaqëson gjithashtu suksesin e parë të madh komercial për Amazon MGM Studios, pas dështimeve të filmave "Melania" dhe "Crime 101".
Sipas vlerësimeve të industrisë, filmat "Super Mario Galaxy Movie" dhe "Project Hail Mary" duhet të dominojnë shitjet në biletari për pjesën më të madhe të prillit, deri në publikimin e "Michael", filmit biografik të Michael Jackson, i cili arrin në fund të muajit. /Telegrafi/