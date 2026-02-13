Stresi rikthehet sonte në Big Brother VIP Kosova
Sonte Big Brother VIP Kosova 4 premton një Prime të mbushur me emocione dhe momente të papritura.
Përveç se do të zbulohet finalisti i parë i këtij edicioni në një mënyrë të veçantë, banorët e shtëpisë do të përjetojnë edhe një surprizë të këndshme nga produksioni.
Fituesi i edicionit të parë dhe artisti i njohur, Stresi, do të rikthehet sonte në Big Brother VIP Kosova, duke sjellë një rikthim të veçantë që premton të ndezë emocionet e banorëve dhe të publikut.
Pritet që prezenca e tij të sjellë momente të paharrueshme dhe të shtojë tensionin dhe argëtimin e Prime-t. /Telegrafi/
