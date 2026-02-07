Stresi dërgon 15 mijë vota për Labinot Rexhën
Mbrëmja e djeshme në Big Brother VIP Kosova 4 përfundoi me largimin e Kushtrim Kelanit, i cili u eleminua pas një televotimi të ngushtë me Ludo Lee dhe këngëtarin Labinot Rexha.
Pas eliminimit, reperi i njohur Stresi ka zbuluar detaje nga votimi, duke treguar mbështetjen e madhe që ka dhënë për mikun e tij.
Përmes një postimi në Instagram, ai ka publikuar dëshmi të votave, duke treguar se ka dërguar 15 mijë vota për Labinotin.
Stresi/Instagram
Reperi theksoi se e bëri këtë për shoqëri dhe mbështetje ndaj mikut të tij.
“Çfarë janë 15.000 vota për shoqëri? Vaj hallin në finale”, shkroi Stresi në postim.
Kjo nuk është hera e parë që Stresi tregon mbështetjen e tij për Labinot Rexhën këtë sezon të BBVK, por tani e ka bërë edhe me prova konkrete. /Telegrafi/