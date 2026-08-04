'Street Party Prishtina' rikthehet me edicionin VII
Street Party Prishtina rikthehet edhe këtë verë për të sjellë energjinë, muzikën dhe atmosferën unike që e kanë shndërruar në një nga ngjarjet më të dashura urbane në kryeqytet.
Për 10 orë pa ndërprerje, publiku do të ketë mundësinë të shijojë performanca nga artistë vendorë, rajonalë dhe ndërkombëtarë, si dhe aktivitete artistike e kreative përgjatë gjithë ditës.
Line Up i këtij edicioni është Jetoni, Luk, Neritani, Adriani, Labaresha, Luna Skye.
Edicioni VII i Street Party Prishtina mbahet më 8 gusht, nga ora 13:00 deri në 23:00, në rrugën "Fehmi Agani" – Kafet e Vogla.
Hyrja është falas.
Eventi organizohet nga NXT LVL Events & Entertainment, me mbështetje të WinMusic Freedom nën patronatin e Komunës së Prishtinës.
Falënderojmë për mbështetjen: Ricoh, SachPizza, Birra Peja, Rugove, Smirnoff, Gordon's, Don Julio, Telegrafi dhe Shigi Studio.