Ariana Grande flet për vendimin e saj për t'u tërhequr nga sytë e publikut: Duhen vendosur kufij
Ariana Grande tha në një koncert në Çikago se vendimi i saj për t'u tërhequr nga syri i publikut pas turneut "Eternal Sunshine" nuk ishte i nxituar.
Këngëtarja u tha fansave se disa gjëra mund të ekzagjerohen në publik dhe se ajo e mori vendimin shumë kohë më parë, jo impulsivisht.
"Dua që ta dish se shumë gjëra mund të jenë të vërteta në të njëjtën kohë," shtoi ajo.
Një ditë më parë, producentët e prodhimit londinez të muzikalit të Stephen Sondheim "Sunday in the Park With George" njoftuan se ajo ishte tërhequr nga shfaqja, premiera e së cilës ishte planifikuar të zhvillohej në Teatrin Barbican në vitin 2027.
Ndërkohë, ndarja e saj e fundit me bashkë-yllin e "Wicked", Ethan Slater, turneu i saj aktual dhe publikimi i albumit të saj "Petal" javën e kaluar kanë nxitur spekulime në internet rreth shëndetit dhe pamjes së saj.
Menaxheri i saj i tha revistës People, ndër të tjera, se ajo dëshiron ta përfundojë turneun e shëndetshme dhe e lumtur, dhe më pas të bëjë një pushim të merituar nga angazhimet dhe paraqitjet publike, të cilat e kanë bërë atë të jetë vazhdimisht në qendër të vëmendjes së publikut.
Grande tha gjithashtu nga skena se i kupton shqetësimet e fansave, por pretendon se negativiteti nuk e prishi këtë përvojë.
"Duhet të vendosen kufij, qeniet njerëzore ndonjëherë kanë nevojë për një pushim dhe kjo mund të jetë dhe do të vazhdojë të jetë përvoja më e madhe e jetës sime profesionale dhe krijuese", i tha ajo audiencës.
Turneu Eternal Sunshine përfundon më 1 shtator në Londër, pas 10 koncerteve në O2 Arena. /Telegrafi/