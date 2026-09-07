Spektakli po afron, Liga e Kampionëve me përballje të zjarrta që në javën e parë
Liga e Kampionëve rikthehet të martën me edicionin e ri, ku 36 skuadra do të përballen në fazën e ligës, ndërsa pesë përfaqësues të Ligës Premier synojnë ta rikthejnë trofeun në Angli.
Manchester City është klubi i fundit anglez që e ka fituar Championsin, në vitin 2023, ndërsa këtë sezon konkurrenca pritet të jetë edhe më e fortë pas një vere me shpenzime rekord në afatin kalimtar.
City e nis aventurën të martën ndaj Portos, me skuadrën angleze që ka investuar shuma të mëdha për të përforcuar mesfushën.
Ndërkohë, Liverpooli të mërkurën pret Atletico Madridin, në një duel që premton spektakël që në javën e parë.
Edhe Paris Saint-Germaini hyn në garë si favorit, kampioni në fuqi i Evropës synon të bëhet vetëm skuadra e dytë, pas Real Madridit të Zinedine Zidane, që fiton tre tituj radhazi në epokën moderne të Championsit.
PSG-ja, megjithatë, nuk ka nisur mirë në Ligue 1, ku ende nuk ka fituar në katër ndeshje.
Yaya Toure shkruan histori
Një tjetër histori interesante vjen nga Slovan Bratislava. Kampioni i Sllovakisë rikthehet në fazën e ligës dhe do të drejtohet nga Yaya Toure, ish-futbollisti i Barcelonës dhe fitues i Championsit në vitin 2009.
Toure, në aventurën e tij të parë si trajner kryesor, u bë trajneri i parë afrikan që udhëheq një skuadër në fazën kryesore të Ligës së Kampionëve.
Dueli Mourinho – Inter dhe debutuesit
Real Madridi do ta nisë garën në shtëpi ndaj Interit, një përballje me shumë histori.
Jose Mourinho, i cili e fitoi Championsin me Interin në vitin 2010 dhe më pas mori drejtimin e Real Madridit, rikthehet për një tjetër edicion me madrilenët.
Në këtë edicion do të ketë edhe debutues. Sabah i Azerbajxhanit, Como i Italisë, LASK-u i Austrisë dhe Vikingu i Norvegjisë do të luajnë për herë të parë në fazën e ligës.
Norvegjia, ndërkohë, ka dy skuadra në garë: Bodo/Glimt dhe Viking. Bodo/Glimt përballet me Bayern Munichun, ndërsa Vikingu luan ndaj Stuttgartit.
Formati i ri
36 skuadrat do të zhvillojnë nga tetë ndeshje me kundërshtarë të ndryshëm, katër në shtëpi dhe katër në udhëtim.
Tetë ekipet e para kualifikohen direkt në 1/8 e finales, ndërsa skuadrat nga vendi i nëntë deri në të 24-in do të luajnë play-off për një vend në fazën nokaut.
Ekipet që përfundojnë nga vendi i 25-të deri në të 36-in eliminohen.
Spektakli nis menjëherë me duele si Real Madrid – Inter, Porto – Manchester City, Dortmund – Villarreal dhe Lille – Betis. /Telegrafi/