Situatë e çuditshme në Kupën e Botës, për dy ekipe kombëtare humbja është më e mirë se fitorja
Fitorja në Kupën e Botës duhet të jetë qëllimi i çdo ekipi kombëtar, por çfarë do të ndodhte nëse humbja do të ishte një rezultat më i mirë për pjesën tjetër të garës? Një sërë skenarësh interesantë po dalin në pah përpara ndeshjeve të fundit të grupeve dhe të gjitha kombinimet për të avancuar më tej po bëhen më të qarta.
Kupa e Botës 2026 do të jetë e para në histori përfshinë 48 ekipe, të ndara në 12 grupe me nga katër. Ndërsa në turnetë e mëparshëm me 32 ekipe situata ishte e qartë - dy ekipet e para në secilin grup kalojnë përpara - tani është më komplekse.
Plot 32 ekipe do të kalojnë në fazën eliminatore. FIFA ka ndryshuar gjithashtu rregullat për përcaktimin e renditjes në rast barazimi, duke i dhënë përparësi rezultatit të ndeshjeve kokë më kokë mbi diferencën e golave, duke i komplikuar më tej llogaritjet.
Çfarë po ndodh?
Ndeshja më interesante është ajo midis Austrisë dhe Algjerisë. Të dyja ekipet kanë nga tre pikë secila, dhe ndeshja e tyre është gjithashtu e fundit në orarin e fazës së grupeve të të gjithë turneut. Kjo është thelbësore sepse të dyja ekipet kombëtare do të dinë saktësisht se çfarë u duhet për të siguruar një vend në fazën eliminatore përpara ndeshjes.
Mund të ndodhë që një barazim t’i çojë të dyja ekipet në fazën e dytë; Austria në vendin e dytë dhe Algjeria në një nga vendet e treta më të mira. Megjithatë, meqenëse kjo është ndeshja e fundit e fazës së grupeve, të dyja ekipet e dinë tashmë se humbësi i asaj ndeshjeje me siguri do të avancojë si një nga vendet e treta më të mira. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante.
Ekipi i vendit të dytë nga ky grup do të luajë kundër fituesit të Grupit H në fazën eliminatore, e cila ka të ngjarë të jetë skuadra e vendit të tretë në botë dhe një nga favoritët e turneut - Spanja.
Nga ana tjetër, skuadra e vendit të tretë do të luajë kundër njërit prej fituesve të Grupit D (SHBA), B (Kanada ose Zvicër), G (Egjipt, Iran ose Belgjikë), L (Anglia, Gana ose Kroacia) ose K (Portugalia ose Kolumbia).
“Turpi i Gijonit”
Kjo situatë të kujton "Turpin e Gijon"-it nga Kupa e Botës 1982, ku morën pjesë edhe Austria dhe Algjeria. Ndeshja shpesh konsiderohet si ndeshja më e diskutueshme në historinë e Kupës së Botës dhe çoi në një ndryshim në rregullat e FIFA-s për turnetë e ardhshëm.
Ndeshja bëri histori, pasi Gjermania Perëndimore mundi Austrinë me rezultat 1-0, një rezultat që u garantoi të dyja ekipeve kalimin në raundin tjetër. Algjeria kishte luajtur ndeshjen e fundit në grup një ditë më parë. Një fitore 3-2 kundër Kilit i pa algjerianët të ngjiteshin në vendin e dytë me katër pikë, pas Austrisë për nga diferenca e golave, ndërsa Gjermania Perëndimore ishte e treta me dy pikë.
Kjo do të thoshte që, në prag të ndeshjes finale midis Gjermanisë Perëndimore dhe Austrisë, të dy kombet e dinin se një fitore e Gjermanisë me një ose dy gola diferencë do t'i çonte të dy ekipet në fazat eliminatore. Gjermanët morën një epërsi të hershme, pas së cilës të dy ekipet dukeshin të kënaqura me rezultatin dhe thjesht e kryen punën.
Nuk pati pothuajse asnjë sulm dhe lojtarët kryesisht e pasuan topin në mbrojtje përpara se ta qëllonin pa e dëmtuar. Publiku i futbollit e dënoi ndeshjen, komentatorët refuzuan ta transmetonin ndeshjen dhe u bënë thirrje shikuesve të fiknin televizorët e tyre, dhe gazetat lokale spanjolle e publikuan raportin në seksionin e krimit.
E vetmja gjë e mirë që doli nga ajo ndeshje ishte një ndryshim në orarin e FIFA-s, i cili siguroi që ndeshjet e fundit të secilit grup në turnetë e ardhshëm të luheshin në të njëjtën kohë. /Telegrafi/