Kupa e Botës: Ndeshjet e mundshme të fazës së 1/16-tës bazuar në gjendjen aktuale pas javës së dytë
Kupa e Botës 2026 po ndryshon gradualisht ingranazhe me fazën e grupeve pothuajse të përfunduar.
Siç qëndrojnë gjërat, çdo ekip ka luajtur dy ndeshjet e para, gjë që na jep një pasqyrë se kush mund të përballet me kë në raundin e 32-tave apo e njohur si faza e 1/16-tës.
Argjentina–Uruguai është padyshim një përplasje që do ta dridhte turneun: dy gjigantë të Amerikës së Jugut, dy skuadra me histori, nerv dhe futbollistë që jetojnë për ndeshje të tilla.
Franca–Suedia do të ishte përballja mes një superfuqie që synon fronin dhe një Suedie që di të bëhet e rrezikshme në ndeshjet direkte. Në letër francezët duken favoritë, por pikërisht këto ndeshje janë ato ku një kundërshtar i disiplinuar mund ta komplikojë gjithçka.
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Holanda-Maroku do të ishte një nga sfidat më intriguese taktikisht. Holanda ka qetësinë, qarkullimin dhe pjekurinë për ta kontrolluar ritmin, ndërsa Maroku ka energjinë, agresivitetin dhe tranzicionin që mund ta kthejnë ndeshjen në kaos për çdo favorit.
Portugalia–Gana është një tjetër duel me potencial për spektakël, sepse Portugalia sjell emra, cilësi dhe kontroll, por Gana ka fizikun, shpërthimin dhe guximin për ta kthyer ndeshjen në betejë të hapur.
Spanja–Austria tingëllon si ndeshje ku Spanja do të tentojë ta mbytë kundërshtarin me posedim, por Austria është nga ato skuadra që mund ta bëjnë ndeshjen të egër, intensive dhe të pakëndshme.
Anglia–Kepi i Gjelbër dhe Brazili–Japonia janë po ashtu ndeshje që mbajnë shumë kureshtje, por nëse flasim për peshën e emrit, rivalitetin dhe mundësinë që të kemi një “finale para finales”, atëherë ndeshjet e sipërpërmendura dalin menjëherë në plan të parë.
Më poshtë keni të gjitha ndeshjet më të mundshme për raundin tjetër bazuar në atë që ka ndodhur në fazën e grupeve deri më tani.
Të gjitha ndeshjet e mundshme të fazës së 1/16-tës
Gjermania – Paraguai
Franca – Suedia
Koreja e Jugut – Zvicra
Holanda – Maroku
Portugalia - Gana
Spanja – Austria
ShBA - Algjeria
Egjipti – Çekia
Brazili – Japonia
Bregu i Fildishtë – Norvegjia
Meksika – Skocia
Anglia – Kepi i Gjelbër
Argjentina – Uruguai
Australia – Irani
Kanada – Belgjika
Kolumbia – Kroacia
/Telegrafi/