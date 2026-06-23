Gjermania kundër Francës në fazën e 1/8-tës? Skenarët e saktë të grupeve që parashikojnë një përballje të hershme për ‘peshat e rënda’
Formati i zgjeruar rishtazi nga F IFA me 48 skuadra kombëtare për Kupën e Botës 2026 premtoi kaos absolut dhe shtigjet e grupeve tashmë po japin rezultate.
Nëse shikoni rrugët e parashikuara aktualisht, dy nga skuadrat më të mëdha në futbollin botëror, Gjermania dhe Franca, po përballen me një përplasje masive që do të përcaktojë turneun shumë më herët sesa pritej.
Ndërsa paraqitja në imazh tregon Gjermaninë dhe Francën të rreshtuara për një betejë të mrekullueshme të fazës së 1/8-tës më 4 korrik, ajo kllapë është rreptësishtë projeksioni "siç është aktualisht".
Që të ndodhë kjo në realitet, të dyja ekipet duhet të përfundojnë saktësisht në vendet e para në grupet e tyre përkatëse.
Duke parë renditjen aktuale të grupit, Gjermania është në një pozicion të paprekshëm. Edhe nëse Gjermania humbet ndeshjen e saj të fundit ndaj Ekuadorit dhe Bregu i Fildishtë mposht Kuraçaon për t'u barazuar me Gjermaninë me 6 pikë, rregulli i ndeshjeve kokë më kokë hyn në lojë.
Meqenëse Gjermania e kishte mposhtur tashmë Bregun e Fildishtë me rezultat 2-1 të shtunën, Gjermania e ka në dorë barazimin dhe e mban vendin e parë pavarësisht gjithçkaje.
Por, Franca është e bllokuar në një betejë me rreziqe të larta, ku gjithçka është ende plotësisht e hapur.
Nëse grupet përfundojnë me Gjermaninë dhe Francën në krye, përballjet e tyre në raundin e 1/16-tës paraqesin një probabilitet shumë të lartë suksesi:
Gjermania kundër Skocisë: Gjermania do të ishte favorite dërrmuese kundër një skuadre skoceze që ka luftuar për qëndrueshmëri.
Franca kundër Suedisë: Ndërsa Suedia është gjithmonë një provë fizike, Kylian Mbappe dhe një skuadër franceze që po luan me top të madh kanë shumë lojtarë të nivelit botëror për të mos qenë shumë të favorizuar.
Nëse skuadrat e “rënda” ia dalin mbanë në përfundimet e fazës së grupeve dhe kalojnë me sukses fazën 1/16-tës, bota e futbollit do të marrë dhuratën më të mirë të 4 korrikut: një përballje Gjermani-Francë në fazën e 1/8-tës që ia vlen të krahasohet me finalen. /Telegrafi/