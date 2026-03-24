Sienna Miller për shtatzëninë në të 40-at: Bëhesh një person më i qëndrueshëm, nuk të intereson çfarë mendojnë të tjerët
Aktorja amerikano-britanike, Sienna Miller, ka folur për shtatzëninë e saj të tretë në të 40-at.
Në një intervistë të re me Glamour, ajo shpjegoi pse mendon se të qenit shtatzënë në të 40-at është më e mira.
"Pasi linda një fëmijë në moshën 29 vjeçare, pastaj në moshën 42 vjeçe dhe tani në moshën 44 vjeçe. Është shumë më e lehtë kur nuk ndihesh e shpërndarë dhe nuk do të punosh shumë. Nëse jam në shtrat në orën 9 të mbrëmjes me një libër, tani jam shumë e lumtur dhe tani kam një justifikim për ta bërë këtë. Mendoj se të 30-at janë kaotike", tha ajo.
Miller aktualisht është në pritje të fëmijës së saj të tretë.
Ajo foli gjithashtu për miratimin e një filozofie më të relaksuar kur hyri në të 40-at dhe shpjegoi se si kjo ndikoi në vendimin e saj për të pasur një fëmijë të tretë.
"Kur mbush 40 vjeç, mendon se më në fund e di kush je. Nuk të intereson çfarë mendojnë të tjerët, bëhesh një person më i qëndrueshëm. Nuk duhet t'i gjykojmë burrat që bëhen prindër në të 80-at. Pse ekziston ky rrëfim?", tha tutje.
Miller zbuloi se është shtatzënë në fund të vitit të kaluar në Fashion Awards në Royal Albert Hall në Londër. /Telegrafi/