Si u bë Coachella një nga festivalet më të rëndësishme të muzikës në planet nga vitet '90 deri më sot
Rrjetet sociale janë mbushur me postime që lidhen me festivalin muzikor Coachella të mbajtur në Kaliforni, i cili konsiderohet festivali më prestigjioz i këtij lloji në Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë.
Nga fillimet modeste në vitet '90, ato kanë arritur rëndësi të nivelit botëror.Coachella është një festival vjetor i muzikës dhe artit që zhvillohet në shkretëtirën e Kalifornisë, në qytetin Indio, në Empire Polo Club.
Festivali nisi në vitin 1999 dhe u themelua nga Paul Tollett dhe Rick Van Santen.
Coachella arriti kulmin në vitet 2010
Festivali i parë Coachella u mbajt në tetor të vitit 1999, i organizuar nga Goldenvoice dhe AEG.
Në atë kohë, organizimi i një festivali të madh disaditor në vapën e shkretëtirës dukej si një ide e keqe.
Artistë të tillë si Beck, Tool dhe Rage Against the Machine performuan, dhe festivali tërhiqte rreth 25 mijë njerëz në ditë.
Pavarësisht kritikave të mira, festivali pësoi humbje financiare, kështu që në vitin 2000 as nuk u mbajt.
Ai u rikthye në vitin 2001 si një ngjarje më e vogël, njëditore dhe ngadalë filloi të rimëkëmbej.
Në fillim të viteve 2000, Coachella filloi të evoluonte dhe të përcaktonte veten.
Ai bëhet përsëri një festival shumëditor dhe prezanton elementë që do të bëhen shenja dalluese e tij - kamping, instalime arti dhe përzierje të zhanreve të ndryshme muzikore.
Një nga momentet kyçe ishte performanca e Daft Punk në vitin 2006 me këngën legjendare "Pyramid", të cilën shumë e konsiderojnë si një nga performancat më të mira live të muzikës elektronike të të gjitha kohërave.
Deri në fund të dekadës, festivali ishte rritur ndjeshëm - si në aspektin e pjesëmarrjes ashtu edhe të ndikimit kulturor.
Vitet 2010 ishin epoka e artë e Coachella-s, dhe në vitin 2012 u prezantua një fundjavë e dytë për shkak të kërkesës së madhe.
Gjatë viteve, yje të tillë si Prince, Paul McCartney, Beyonce, Madonna, Kanye West, Radiohead, Bad Bunny, Drake, Billie Eilish dhe shumë të tjerë kanë performuar në Coachella.
Gjatë më shumë se dy dekadave, Coachella është rritur nga një ngjarje muzikore alternative në një fenomen kulturor global që bashkon zhanre të ndryshme - nga muzika rock dhe indie te hip-hop dhe skena elektronike - me instalime arti në shkallë të gjerë dhe prodhime spektakolare.
Edicioni i këtij viti, i cili është gjithashtu i 25-ti me radhë, do të mbahet nga 10 deri në 12 prill dhe më pas nga 17 deri në 19 prill 2026.
Interesi për festivalin është rritur me kalimin e viteve, dhe vitet e fundit ka qenë shumë i madh - biletat shiten në një kohë shumë të shkurtër, duke konfirmuar statusin e Coachella-s si një nga ngjarjet muzikore më prestigjioze në botë.
Nga fillimet modeste në fund të viteve '90 deri në statusin e një spektakli global, Coachella është bërë një simbol i kulturës moderne të festivaleve.
Kur bëhet fjalë për çmimet, bileta bazë (Hyrje e Përgjithshme – GA), e cila lejon hyrjen në të tre ditët e festivalit, varionte nga 549 dollarë deri në 699 dollarë. Biletat VIP kushtojnë nga 1,199 dollarë deri në 1,399 dollarë.
Meqenëse biletat zyrtare u shitën shumë shpejt, çmimet në platformat e rishitjes shkojnë deri në mbi 1,500 dollarë.
Festivali tërheq më shumë se 250,000 vizitorë çdo vit dhe vlerësohet se gjeneron të ardhura prej 800 milionë dollarësh. /Telegrafi/