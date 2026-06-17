'Shpërthen' kënga e re e Dafinës me Clevion: Faleminderit për çdo sekondë që ia keni dhënë buzës
Këngëtarja e njohur, Dafina Zeqiri, ka shënuar një sukses të madh me projektin e saj më të ri muzikor në bashkëpunim me artistin Kleviol Ahmeti - Clevio.
Kënga e tyre “Buza”, e publikuar vetëm 6 ditë më parë, ka arritur shifra shumë të larta në platforma të ndryshme muzikore dhe rrjete sociale, duke u bërë një nga projektet më të suksesshme të momentit në skenën shqiptare.
Sipas vetë Dafinës, projekti ka grumbulluar rreth 100 mijë video në TikTok, 6 milionë shikime në YouTube dhe mbi 650 mijë dëgjime në Spotify brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore.
Foto: Instagram
Ajo ka shprehur mirënjohjen e saj ndaj fansave për mbështetjen e madhe dhe reagimin pozitiv ndaj këngës.
Dafina ka theksuar se çdo dëgjim dhe çdo video e krijuar nga publiku ka qenë e rëndësishme për suksesin e projektit, duke e falënderuar publikisht bashkëpunëtorin e saj dhe dëgjuesit për përkrahjen e vazhdueshme.
Foto: Instagram
Ky sukses i shpejtë e ka forcuar edhe më shumë praninë e Dafinës në tregun muzikor, duke treguar edhe një herë ndikimin e saj të madh në muzikën moderne shqiptare dhe në platformat digjitale.
Edhe pse ky duet ishte i papritur, rezultoi me suksese të mëdha. /Telegrafi/
Foto: Instagram
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